POL-OG: Rastatt - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Bedrohung

Rastatt (ots)

Warum sich am Mittwochmorgen ein noch Unbekannter an der Elektronik einer Tiefgarage einer Behörde in der Karlstraße zu schaffen machte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Gegen 6:45 Uhr bemerkte eine Zeugin den Mann und sprach ihn daraufhin an. Nachdem er daraufhin auf die Frau zu rannte, flüchtete sie in das Innere des Gebäudes. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der nun Gesuchte ein Sicherungskabel sowie Stromkabel des Tiefgaragentors beschädigt haben. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der mit einer Sturmhaube maskierte und etwa 175 Zentimeter große Mann ließ ein silbernes Fahrrad am Tatort zurück. Er soll mit einer grauen Jogginghose und einer blauen Jacke bekleidet gewesen sein. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen.

