Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Streit mit Folgen

Bühl (ots)

Eine zunächst verbale Streitigkeit zwischen zwei Männern hat am Mittwochnachmittag in einer wechselseitigen, körperlichen Auseinandersetzung geendet. Gegen 15:30 Uhr befanden sich die beiden 45- und 48-Jährigen in einem Schnell-Restaurant in der Rheinstraße, als es nach einer Diskussion zu einem handfesten Streit gekommen sein soll. Der jüngere wurde hierbei verletzt und durch die Einsatzkräfte eines Rettungsdienstes zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Die genauen Abläufe sind nun Gegenstand des Ermittlungsverfahrens der Beamten des Polizeireviers Bühl.

/xo

