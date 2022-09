Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Rastatt (ots)

Nach einem Vorfall am Mittwochmorgen in einer Behörde in der Straße "Am Schloßplatz" haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Während einer Tagung betrat ein 29-Jähriger den Saal und schmiss einen Stuhl auf eine 56-Jährige. Im Anschluss verließ er unter Begleitung mehrerer Mitarbeiter das Gebäude und entfernte sich in Richtung Schlossplatz. Die Identität des Mannes konnte im Zuge der folgenden Ermittlungen festgestellt werden. Hierbei ergaben sich auch Anhaltspunkte, dass der sich in einem Ausnahmezustand befindliche Mann, zuvor Mitarbeiterinnen einer Fürsorgeeinrichtung bedroht haben soll. Die Ermittlungen dauern an.

