POL-OG: Bietigheim - Vollendeter WhatsApp-Betrug, Warnhinweise

Gengenbach (ots) - Noch unbekannte Einbrecher gelangten am Dienstag gegen 1:15 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe in den Werkraum einer Schule in der Straße "Am Erhard-Schrempp-Schulzentrum". Im Inneren öffneten und durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Schränke. Nach ersten Ermittlungen verließen die beiden Täter die Räumlichkeiten durch das zuvor beschädigte Fenster und begaben sich auf die östliche ...

