Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - In Schule eingebrochen, Hinweise erbeten

Gengenbach (ots)

Noch unbekannte Einbrecher gelangten am Dienstag gegen 1:15 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe in den Werkraum einer Schule in der Straße "Am Erhard-Schrempp-Schulzentrum". Im Inneren öffneten und durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Schränke. Nach ersten Ermittlungen verließen die beiden Täter die Räumlichkeiten durch das zuvor beschädigte Fenster und begaben sich auf die östliche Gebäudeseite. Auch hier wurde ein Fenster beschädigt, um ins Innere zu gelangen. Die Unbekannten hebelten im Innenbereich verschiedene Bürotüren auf. Über den Innenhof der Schule wurde auf gleiche Art und Weiße ein weiteres Fenster eines Büros der Realschule geöffnet. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere Tausend Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Gengenbach nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07803 9662-0 entgegen.

