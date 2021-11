Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: 13-jährigen Jungen E-Scooter aus der Hand gezogen

Freiburg (ots)

Ein 13-Jähriger wurde am Sonntag, 28.11.2021, gegen 14.10 Uhr, an der Tramhaltestelle am Bahnhof von einem Jugendlichen in ein Gespräch verwickelt. Ein zweiter Jugendlicher nutzte die Gelegenheit, zog dem 13-Jährigen seinen schwarzen E-Scooter aus der Hand und flüchtete über die Hauptstraße in Richtung Berliner Platz. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 400 Euro. Der Jugendliche, welcher mit dem E-Scooter flüchtete, soll etwa 16 Jahre alt, zwischen 180 und 190 Zentimeter groß sein und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Wintermütze. Der Jugendliche, welcher den 13-Jährigen ansprach soll auch etwa 16 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Er trug einen grau / orangen Trainingsanzug mit dem Emblem des Fußballvereines "Real Madrid", blau/weiße Jordan Turnschuhe sowie eine schwarze Mütze. Hinweise zu den beiden gesuchten Jugendlichen nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, entgegen.

