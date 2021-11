Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Widerrechtliche Entsorgung von Tierkadavern

Freiburg (ots)

Breisach - Eine widerliche Entdeckung machte eine Spaziergängerin am Freitag, 26. November 2021, gegen 13:00 Uhr. Sie hatte in einem Waldstück in der Nähe des Kieswerks am Rimsinger Ei die Kadaver zahlreicher Ratten, Hamster, Mäuse und Schlangen entdeckt. Insgesamt lagen zirka 20 tote Tiere verstreut am Boden. Vermutet wird nun, dass die Hinterlassenschaften auf das Konto eines Schlangenbesitzers oder Züchters gehen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell