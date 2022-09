POL-HS: Ein Leichtverletzter nach Küchenbrand

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Heinsberg, Einbruch in Lagerraum Unter Anwendung von Gewalt wurde in der Zeit vom 06.09.2022, 00:00 Uhr bis 16.09.2022, 09:00 Uhr der Verschlussriegel einer Tür in der Erzbischof-Philipp-Str. so stark beschädigt, dass Unbekannte in einen Lagerraum eindringen konnten. Aus dem Lagerraum wurde ein Hochdruckreiniger entwendet. Wegberg-Rickelrath, Diebstahl aus Pkw Unbekannte drangen in der ...

