POL-MA: Mannheim

Ladenburg

Weinheim

Waldwimmersbach, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Einbrüche in der Region; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim / Ladenburg / Weinheim / Waldwimmersbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gleich mehrere Einbruchsdiebstähle, darunter in ein Vereinsheim und in eine Kneipe, wurden über den Feiertag beim Polizeipräsidium Mannheim gemeldet.

Weinheim:

Zunächst verständigte ein 57-Jähriger das Polizeirevier Weinheim, nachdem ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich offenbar über die Rückseite eines in der Bergstraße, Höhe Hausnummer 7, aufgestellten Verkaufsstandes unberechtigt Zutritt verschafft und aus diesem einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag entwendet hatten. Nach bisherigen Ermittlungen dürften der oder die Täter am Mittwochabend, zwischen 18:10 Uhr und 19:15 Uhr, in den Verkaufsstand eingebrochen sein. Zeugen, die in dieser Zeit oder unmittelbar davor verdächtige Personen gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06201 10030 zu melden.

Waldwimmersbach:

Auch das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt derzeit wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, nachdem ein oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, den 15.06.2022, 22:00 Uhr bis Donnerstag, den 16.06.2022, 11:00 Uhr gewaltsam eine Zugangstür zu einem Vereinsheim in der "Haager Straße" in Waldwimmersbach aufgehebelt und diverse Flaschen Alkoholika entwendet haben. Der Wert des entwendeten Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06223 92540 zu melden.

Ladenburg:

Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr meldete ein 64 Jahre alter Mann dem Polizeirevier Ladenburg einen Einbruchsdiebstahl auf dem Gelände einer Firma im "Saarburger Ring". Offenbar überstiegen dort mehrere Personen in der Zeit von Mittwoch, den 15.06.2022, 17:00 Uhr bis Donnerstag, den 16.06.2022, 19:00 Uhr einen Zaun und gelangten so auf das umschlossene Areal. Dort brachen die Unbekannten wiederum gewaltsam mehrere Container sowie die Zugangstür zu einem auf dem Gelände befindlichen Büro auf. Aus diesem entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von rund 150 Euro. Ob die Unbekannten weitere Gegenstände entwendet haben und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 06203 93050 zu melden.

Mannheim:

Zu einem aktuellen Einbruch wurde das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt am frühen Freitagmorgen gerufen, nachdem gegen 02:00 Uhr der Alarm in einer Kneipe in der Waldhofstraße ausgelöst hatte und Zeugen zwei verdächtige Personen im Gebäude meldeten. Sofort suchten Einsatzkräfte die Tatörtlichkeit auf, umstellten das Objekt und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Im Gebäude selbst konnten jedoch keine Tatverdächtigen mehr festgestellt werden. Diesen gelang offenbar noch vor Eintreffen der Polizeikräfte die Flucht. Auch die parallel durchgeführten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Aufgreifen der Täter. Ersten Ermittlungen zufolge, dürften die Unbekannten durch ein gekipptes Fenster in die Räumlichkeiten gelangt sein. Dort entwendeten sie einen Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe. Die zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt. Zeugen, welche die beiden Personen gesehen haben und beschreiben sowie weitere Angaben zu deren Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

