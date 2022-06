Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Gullydeckel ausgehoben - Zeugen und Geschädigte gesucht!

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hoben bisher unbekannte Täter in der Schillerstraße in Nußloch insgesamt 17 Gullydeckel aus und ließen diese auf der Fahrbahn bzw. dem Gehweg liegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstanden keine Sachschäden und es kam zu keinen Gefährdungen. Sollten Personen dennoch gefährdet worden sein oder Zeugen die Täter bei der Tatausführung beobachtet haben, so werden diese gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell