POL-OG: Kehl - Einsatzmaßnahmen laufen - update 16 Uhr

Kehl (ots) - Am Donnerstag gegen 0:40 Uhr kam es in einer Bar in der Hauptstraße zu Streitigkeiten zwischen einer 44-Jährigen und einer Kellnerin. Nachdem die stark Betrunkene ihr Glas über der Theke geleert haben soll, attackierte sie offenbar die Mitarbeiterin. Bei dem Gerangel verletzten sich beide leicht. Weil die Frau sich nicht von ihrem Begleiter beruhigen ließ und die Gaststätte auch unter Aufforderung der ...

