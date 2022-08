Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, B462, Lkr. Rottweil) Unfall an der Anschlussstelle B462/A81 - zwei Personen verletzt

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Bundesstraße 462 auf Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 81 zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen Verletzungen erlitten. Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 73 Jahre alter Mann mit einem BMW auf der B 462 von Dunningen in Richtung Zimmern ob Rottweil. An der Ampel zur Anschlussstelle Rottweil bildete sich aufgrund Rotlicht bereits ein Rückstau. Der 73-Jährige konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck eines Hyundai Kona eines 55-Jährigen, der durch den Aufprall wiederum in das Heck eines Kia Picanto eine 26 Jahre jungen Frau geschoben wurde. Sowohl der Fahrer des BMW, als auch der des Hyundai verletzten sich durch die Kollision. Ein Rettungswagen untersuchte die beiden Männer vor Ort, eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Die junge Fahrerin des Kia blieb unverletzt. Am BMW entstand Blechschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, am Hyundai in Höhe von rund 5.000 Euro und am Kia in Höhe von rund 2.000 Euro. Abschleppdienste brachten sowohl den demolierten BMW, als auch den nicht mehr fahrbereiten Hyundai in eine Werkstatt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell