Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Kabel und Diesel entwendet

Gescher (ots)

Auf Kupferkabel sowie Dieseltreibstoff hatten es Unbekannte in Gescher abgesehen. Um an ihre Beute in der Bauerschaft Tungerloh-Pröbsting zu gelangen, sägten die Diebe ein Loch in einen Materialanhänger und sie brachen die Tankdeckel eines Treckers und eines Teleskopladers auf. Zu den Geschehen kam es zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell