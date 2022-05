Ahaus (ots) - Einen Tag nach dem Diebstahl eines Pedelecs in Ahaus fand der Geschädigte sein Gefährt wieder, unweit des Tatortes. Zwischen Freitag, 19.00 Uhr, und Samstag, 07.15 Uhr, hatten Unbekannte das E-Bike am Ammelner Weg in Ahaus entwendet. "Ausgeschlachtet" entdeckte der Geschädigte das Rad am Sonntag an der Straße Am Kalkbruch, ohne Akku, Bordcomputer und Satteltasche. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte ...

