POL-BOR: Borken - Radfahrerin kollidiert mit Pkw

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Montag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 79-Jährige hatte gegen 12.15 Uhr mit ihrem Wagen die Lange Stiege aus Richtung Butenwall kommend befahren. Auf der untergeordneten Straße Lütke Esch näherte sich die 16-Jährige und wollte die Kreuzung in Richtung Bocholter Straße queren. Dabei stießen die Fahrzeuge der beiden Borkenerinnen zusammen. Die Beamten übergaben die Leichtverletzte in die Obhut ihrer Mutter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

