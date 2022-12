Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiterin beschimpft und bedroht

Stuttgart (ots)

Bei einer Fahrausweiskontrolle in der S-Bahnlinie 4 in Richtung Backnang kam es am gestrigen Dienstag (27.12.2022) gegen 16:00 Uhr zu einer Bedrohung einer Zugbegleiterin. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der 30-jährige Tatverdächtige offenbar direkt nach seinem Einstieg in die S-Bahnlinie 4 am Haltepunkt Kirchberg (Murr) durch die Zugbegleiterin nach seinem Fahrschein gefragt. Als der deutsche Staatsangehörige diesen offensichtlich nicht vorzeigen konnte, soll er die Zugbegleiterin lautstark beschimpft haben. Laut aktuellen Erkenntnissen beließ er es nicht dabei. Er bedrohte die 49-jährige Frau vehement, sodass diese die Bundespolizei zur Hilfe rief. Der Beschuldigte wurde am Haltepunkt Burgstall festgestellt und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung.

