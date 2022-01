Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen gesucht

Bad Hönningen (ots)

Am Samstag, den 01.01.2022, wurde der Polizeiinspektion Linz am Rhein um 13:16 Uhr ein riskantes Überholmanöver durch ein dunkles Cabrio auf der B42 bei Bad Hönningen in Fahrtrichtung Neuwied gemeldet. Hierbei kam es nach Angaben der Anruferin zu einer gefährlichen Verkehrssituation, bei der auch der Gegenverkehr betroffen war. Der für den Sachverhalt verantwortliche Fahrzeugführer konnte im Nachhinein durch Beamte der Polizeiinspektion Neuwied kontrolliert werden. Zeugen, die das Überholmanöver des Oldtimers beobachtet haben, werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Linz unter der Tel. 02644/9430 oder per Email: pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

