Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrfache Beschädigung von Fahrzeugen zum Jahreswechsel

Rengsdorf (ots)

Das neue Jahr begann für einige Einwohner von Rengsdorf nicht so gut wie erhofft. In der Silvesternacht kam es im Wohngebiet "Im Schlag" zu einer Beschädigung von mehreren Fahrzeugen durch einen oder mehrere Täter. Alle Fahrzeuge befanden sich hierbei in der Tannenstraße. Er oder sie beschädigten, nach aktuellem Stand, insgesamt 7 Fahrzeuge. Diese befanden sich alle auf der Straße oder in Straßennähe, frei zugänglich, geparkt. An den Fahrzeugen wurden teilweise die Reifen zerstört, sowie orange Farbe aufgesprüht. Vermutlich wurden die Fahrzeuge hier in den frühen Morgenstunden beschädigt.

Zeugen, die in der Silvesternacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Telefonnummer 02634 9520 oder per Email an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

