Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 26-Jähriger bedrängt eine Reisende, schlägt einen couragierten Helfer und leistet anschließend Widerstand gegen Polizisten

Stuttgart (ots)

Weil ein 26-jähriger Mann einer 27-jährigen Reisenden am Morgen des Heiligen Abends (24.12.2022) am Haltepunkt Stadtmitte gegen 02.00 Uhr wiederholt nachstellte und ihr ein Reisender zur Hilfe kam, schlug er diesem unvermittelt in sein Gesicht.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wartete die 27-Jährige nach der Arbeit auf ihre S- Bahn am Bahnsteig des Haltepunktes Stadtmitte, als der kosovarische Staatsangehörige offenbar nicht von ihr abließ, sich mehrfach vor ihr positionierte und sie dabei anstarrte. Das bemerkte wohl ein 27-Jähriger Reisender und kam der Frau zur Hilfe. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen bat der Reisende den 26-Jährigen, die Örtlichkeit zu verlassen. Daraufhin soll der 26- jährige mutmaßliche Täter den couragierten Reisenden offensichtlich unmittelbar mit seiner Faust in sein Gesicht geschlagen haben. Polizisten der Landespolizei stellten den Beschuldigten vor Ort fest. Dieser verweigerte jedoch jegliche Mitwirkung an den polizeilichen Maßnahmen und verhielt sich aggressiv und respektlos. Das Anlegen der Handschellen und das Verbringen zum Dienstfahrzeug gelang nur mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei. Im weiteren Verlauf wurde ein Beamter bei der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier 1 durch Kratzen an seinem Arm und an seiner Hand verletzt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann der Geschädigten bereits seit einigen Wochen nachstellte. Der Mann ist in der Vergangenheit zudem bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Eine bereits verhängte Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Monaten, wurde im August zur Bewährung ausgesetzt. Die zuständige Amtsrichterin des Amtsgerichtes Stuttgart erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl gegen den 26-jährigen Mann, welcher in Vollzug gesetzt wurde. Bundespolizisten brachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt

