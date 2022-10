LPI-J: Bundesweite Verkehrsaktion "Lichttest" - erste Kontrollen

Apolda (ots) - In der Zeit vom 18.10.2022 bis 19.10.2022 entwendete ein unbekannter Täter aus einer Baustelle in der Innenstadt Apolda in der Bernhard-Prager-Gasse ein Warnblinklicht sowie ein Verkehrszeichen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

