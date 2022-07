Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brandstiftung an einem Anhänger mit Werbeplakat

Idar-Oberstein (ots)

Am 29.07.2022 gegen 22:00 Uhr kam es zu einer Brandstiftung im Bereich des Bahnhofes Fischbach-Weierbach in Idar-Oberstein. Bislang unbekannte Täter entzündeten an einem dort abgestellten Anhänger angebrachte Werbeplakate. Das Feuer wurde frühzeitig durch einen aufmerksamen Passanten entdeckt und konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Ein Schaden an dem Anhänger entstand nicht.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0 zu wenden.

