Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Baustellenradios

Morbach OT Bischofdhron (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch, dem 27.07.22 gegen 16.00 Uhr bis Donnerstag, den 28.07.2022 circa 10.00 Uhr, kam es auf einem Wiesengrundstück in Morbach OT Bischofsdhron nahe des dortigen Friedhofs zu dem Diebstahl eines Baustellenradios der Marke Makita im Wert von 180 Euro. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrrad zu Fortbewegungszwecken nutzte. Ein möglicher Tatverdächtiger kehrte am Vormittag des 29.07.2022 an die Tatörtlichkeit zurück und wurde wie folgt beschrieben: circa 45 Jahre alt, männlich, schmale Statur, Schnauzbart, trug eine rote Jacke und eine graue Basecap, nutze ein älteres Fahrrad mit zwei Transporttaschen an dem Gepäckträger.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der Person geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Morbach (06533/93740 oder pimorbach@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell