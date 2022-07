Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: B41 /Birkenfeld Unbekannter wirft Gegenstand von Brücke auf fahrendes Fahrzeug

Birkenfeld (ots)

Am Donnerstag den 28.07.2022 warf gegen 22:30 Uhr eine Person einen Gegenstand von einer Brücke in Birkenfeld, auf einen darunter fahrenden Pkw auf der B41.

Der geschädigte 27-jährige Fahrzeugführer befuhr zu diesem Zeitpunkt die B41 von Steinautal kommend in Richtung Idar-Oberstein. In Höhe Birkenfeld, wurde von der die dortige Bundesstraße überquerenden Straßenbrücke, ein Gegenstand hinuntergeworfen. Der Gegenstand fiel hierbei auf die Windschutzscheibe des Pkw, die glücklicherweise nicht durchschlagen wurde. Der Fahrzeugführer behielt die Kontrolle über das Fahrzeug und konnte an der nächsten Abfahrt ausfahren und die Polizei verständigen.

Der Fahrer teilte mit, dass sich eine mehrköpfige Personengruppe, wahrscheinlich Jugendliche auf der Brücke befunden hätten. Eine Person dieser Gruppe hätte hierbei gezielt den Gegenstand hinuntergeworfen.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den Personen machen, oder hat zuvor eine verdächtige Beobachtung gemacht.

