LPI-J: Kaninchen gestohlen

Apolda (ots) - Am 15.06.2022, gegen 12:10 Uhr wollte ein 21jähriger Golf-Fahrer aus einer Grundstücksausfahrt in die Erfurter Straße in Apolda abbiegen und übersah dabei einen sich von rechts nähernden 63jährigen Mercedes-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

