LPI-J: Diebstahl Baustellensicherung

Apolda (ots) - Am gestrigen Dienstag, gegen 16:45 Uhr haben unbekannte Täter auf dem Fabrikgelände in der Nordstraße in Apolda in einer der leerstehenden Lagerhallen einen Brand gelegt. Ein aufmerksamer Apoldaer bemerkte die beginnende Rauchentwicklung und verständigte sofort die Polizeiinspektion Apolda. Diese fand einen brennenden Haufen aus Altpapier und Unrat vor. Die Gebäudesubstanz wurde durch das Feuer nicht ...

