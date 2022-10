Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungeschickte Diebe

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Täter versuchten am Dienstagabend in einen Baumarkt in der Christian-Eckardt-Straße in Kahla einzubrechen. Die Männer hatten zuvor die Geschäftsabläufe im Baumarkt ausgekundschaftet. Weil sie hierbei nicht besonders geschickt agierten, wurde das Personal auf die Männer aufmerksam. Dennoch war es den Langfingern möglich, eine Machete mitgehen zu lassen. Offenbar hatten die beiden Männer ihr Soll noch nicht erfüllt, denn wenig später versuchten sie von außen das Fenster zum Personalbereich aufzuhebeln. Dabei blieben sie erfolgslos, so dass sie sich mit der entwendeten Machete begnügen mussten. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der 036428 - 640 entgegen.

