LPI-J: Ausgesperrter weckt Nachbarschaft

Jena (ots) - Unfreiwillig wurde in den späten Stunden des Dienstagabends ein junger Mann in ein Einkaufszentrum in der Goethestraße in Jena eingeschlossen. Die zur Hilfe gerufenen Polizeibeamten informierten den Sicherheitsdienst, die den Mann nach kurzer Wartezeit wieder in die Freiheit entließen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

