Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Blaulicht führt zu Unfall

Jena (ots)

Eine 51-jährige Fahrerin eines Pkw Seat wurde am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Stadtrodaer Straße/ Am Eisenbahndamm leicht verletzt. Die 51-Jährige stand mit ihrem Fahrzeug an oben genannter Ampelkreuzung, als sich ein Rettungswagen mit Blaulicht näherte. Hinter der Dame befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Transporter. Sowohl die Seat-Fahrerin als auch der Fahrzeugführer des Transportes fuhren an den rechten Fahrbahnrand um den annähernden Rettungswagen durchzulassen. Der Transporter-Fahrer verschätze sich hierbei und fuhr auf den Seat auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

