LPI-J: 9 Verletzte Kinder

Weimar (ots) - Am Dienstagvormittag fiel in der Friedrich-Ebert-Straße eine Ampel auf, an der durch Unbekannte vermutlich in der Nacht zuvor manipuliert wurde. Mit grüner Farbe wurde der Abbiegepfeil nachgemalt, so dass der Anschein entstehen sollte, dass dieser dauerhaft an ist. Der Tageslichtverhältnisse sei Dank, war aber deutlich zu erkennen, dass der Pfeil lediglich aufgemalt war. Mit einem feuchten Tuch ließ sich die Farbe schnell und rückstandslos entfernen. ...

mehr