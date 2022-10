Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anhänger mit Stroh streift Radfahrer - Zeugen gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 83-Jähriger Radfahrer kam am Montag gegen 16:00 Uhr im Kreisverkehr in der Ortslage Hartmannsdorf nach einer Berührung mit einem Anhänger zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Radfahrer war mit seinem Fahrrad aus Richtung Silbitz in den Kreisverkehr eingefahren. Im folgte ein Gespann aus Pkw und Anhänger. Auf dem Anhänger befanden sich laut Zeugenaussage drei Ballen Stroh. Noch im Kreisverkehr setzte der Fahrer des Gespanns zum Überholen an, um den Kreisverkehr in Richtung Ortskern Hartmannsdorf zu verlassen. Beim Ausfahren streifte er den Radfahrer, wodurch der 83-Jährige zu Fall kam. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne dem Verletzten zu helfen. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich unter der 036428 - 640 bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell