Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Tankstelle - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Dehnsen (be) Am frühen Samstagmorgen, 08.10.2022 verschafften sich zumindest drei unbekannte, maskierte Täter gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum der HEM-Tankstelle in Alfeld OT Dehnsen in dem sie mit massiver Gewalt die gläserne Eingangstür einschlugen. Danach betraten die Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und flüchteten kurze Zeit später mit Diebesgut in Form von Zigaretten im Wert eines mittleren vierstelligen Betrags. Eine genaue Schadensaufstellung steht noch aus. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf einen mittleren bis hohen viertstelligen Betrag.

Auf Grund der Beschädigungen bleibt die Tankstelle vorerst bis Montag, 10.10.2022 geschlossen.

Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei in Alfeld entgegen.

