POL-DA: Gernsheim: Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch/Drei Fahrverbote drohen

Gernsheim (ots)

Am Sonntag (21.08.), führten Beamte der Polizeistation Gernsheim in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 15.15 Uhr auf der Bundesstraße 426, im Bereich Fängenhof, sowie in der Zeit zwischen 16.00 und 17.30 Uhr auf der Landesstraße 3112 in Fahrtrichtung Gernsheim Geschwindigkeitskontrollen durch. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in beiden Bereichen liegt bei 70 km/h.

Von insgesamt 74 gemessenen Fahrzeugen waren 23 Wagenlenker zu schnell unterwegs. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 117 "Sachen" auf der Bundesstraße 426 gemessen. Er muss nun neben zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro zusätzlich mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Zudem drohen auch zwei weiteren Autofahrern Fahrverbote, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40 km/h überschritten.

