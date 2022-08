Darmstadt (ots) - Im Zeitraum vom Sonntag (7.8.) bis Freitag (19.8.) haben Diebe ein Motorrad der Marke Suzuki in der Mendelssohnstraße auf bislang unbekannte Weise entwendet. Das Bike stand an der Straße, als sich die Unbekannten an diesem zu schaffen machten. An dem Motorrad war zum Tatzeitpunkt das Kennzeichen "DA-UA 394" angebracht. Der Schaden beläuft sich nach ...

