POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verdacht der Unterschlagung und Hehlerei

Delmenhorst (ots) - Beamte der Polizei Delmenhorst stoppten am Montag, 25. Juli 2022, gegen 01:10 Uhr, einen alkoholisierten Pkw-Fahrer in der Straße 'Am Stadion'. Der 37-jährige Fahrer aus Bremen machte bereits beim Ansprechen einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Gegen ihn wurde ein ...

mehr