Polizei Münster

POL-MS: Bei Kontrolle geflüchtet - 49-Jähriger gefährdet Polizisten

Münster (ots)

Ein 49-jähriger Fahrer eines Kleintransporters ist am Donnerstagnachmittag (03.02.) gegen 14:40 Uhr auf einen Polizeibeamten auf der Straße Oberort in Münster-Albachten zugefahren. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte der Polizist eine Kollision verhindern.

Der Fahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Oberort gemessen worden und sollte aus diesem Grunde angehalten werden. Zunächst schien es so, dass er den Haltezeichen nachkommen würde. Doch plötzlich beschleunigte er seinen Kleintransporter wieder und fuhr auf den Beamten zu, der ihn kontrollieren wollte. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte der Beamte einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug verhindern. Der Polizist eilte in seinen Streifenwagen und nahm sofort die Verfolgung auf. Im Ortsbereich Albachten konnte er ihn schließlich stoppen. Dann stellte sich heraus, warum der 49-Jährige sich nicht kontrollieren lassen wollte: Ihm war die Fahrerlaubnis entzogen worden, weil er zu viele Punkte in Flensburg gesammelt hatte. Nun erwartet den Mann noch zusätzlich ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell