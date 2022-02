Polizei Münster

POL-MS: Portmonee aus Jackentasche und Handtasche aus Fahrradkorb gezogen - Polizei stellt Taschendiebe im Bahnhofsumfeld

Münster (ots)

Zwei Täter haben am Mittwochnachmittag (2.2., 15:45 Uhr) am Alten Steinweg ein Portmonee aus einer Jackentasche und ein Dieb (14:56 Uhr) an der Friedrich-Ebert-Straße eine Handtasche aus einem Fahrradkorb gezogen. Polizisten haben die Täter durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen gestellt.

Das Duo trat am Alten Steinweg an die 53-Jährige heran, als diese gerade ihr Fahrrad abschloss. Einer der Täter griff die Geldbörse aus der Jacke und verschwand mit der Beute und seinem Komplizen mit einem Kinderwagen in Richtung Bahnhof. Polizisten entdeckten die Männer später am Engelenschanzenpark.

Eine knappe Stunde zuvor hatte ein 34-Jähriger einer Münsteranerin an der Friedrich-Ebert-Straße die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen. Eine Zeugin hatte das Geschehen bemerkt, die 46-Jährige über den Diebstahl informiert und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten den 34-Jährigen noch in der Nähe. Die Handtasche hatte er bereits weggeworfen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell