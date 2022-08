Bensheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Pirolweg hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 10 Uhr am Dienstagmorgen (16.08.) und 19.30 Uhr am Sonntagabend (21.08.) verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter durch ...

