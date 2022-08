Wald-Michelbach (ots) - Eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz zweier Supermärkte in der Straße "Am Bahndamm" beschäftigt derzeit die Polizei in Wald-Michelbach. Zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr am Samstagvormittag wurde ein schwarzer Audi A7 im Bereich der Heckstoßstange von einem bislang noch unbekannten ...

mehr