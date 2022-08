Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Wald-Michelbach (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz zweier Supermärkte in der Straße "Am Bahndamm" beschäftigt derzeit die Polizei in Wald-Michelbach. Zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr am Samstagvormittag wurde ein schwarzer Audi A7 im Bereich der Heckstoßstange von einem bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können. Die Ermittler der Polizeistation Wald-Michelbach sind unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu erreichen.

