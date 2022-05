POL-ANK: Unfallfahrerin meldet sich im Polizeihauptrevier Pasewalk.

Greifswald (ots) - Am Montag, den 02.05.2022, gegen 05:15 Uhr, meldete sich ein Mitarbeiter der Haustechnik des Einkaufzentrums Elisen Park in Greifswald bei der Polizei und teilte mit, dass dort in die Apotheke eingebrochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Apotheke, indem sie eine Scheibe zerstörten. In der Apotheke durchsuchten die Täter die ...

mehr