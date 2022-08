Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Alkoholisierter 36-Jähriger nach Einbruch festgenommen

Streifen der Polizeistation Groß-Gerau haben am Freitagabend (19.08.) einen alkoholisierten 36-Jährigen nach einem Einbruch in ein Spielwarengeschäft im Stadtteil Wolfskehlen festgenommen. Gegen 19 Uhr wurde der Einbruch in dem Anwesen in der Bertha-von-Suttner-Straße über Notruf gemeldet. Umgehend wurden Streifen verständigt, die noch in Tatortnähe den Tatverdächtigen festnehmen konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 36 Jahre alte Mann eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Innere zu gelangen. Hier entwendete er über 100 Euro Kleingeld. Der Ertappte war bei der Festnahme stark alkoholisiert, ein Test ergab einen Wert von 1,82 Promille. Zur Blutentnahme kam er auf die Wache, wo Strafanzeige erstattet wurde. Ob er auch für andere, gleichgelagerte Taten als Verantwortlicher in Frage kommt, müssen die weiteren Nachforschungen zeigen.

