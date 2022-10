POL-HI: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 67-jährigen Mann aus Hildesheim

Hildesheim (ots) - Hildesheim (th) Am Samstagvormittag, den 08.10.22 gegen 11:00 Uhr, ist eine Verkehrskontrolle am Hindenburgplatz in Hildesheim eskaliert. Ein Autofahrer sollte von einer Einzelstreife der Polizei Hildesheim kontrolliert werden. Nach dem Anhalten des Fahrzeugs trat der Beifahrer sofort aggressiv auf den Beamten zu. Der Fahrer hatte sich bis dahin ruhig verhalten, verweigerte aber auf Anweisung des ...

mehr