LPI-SLF: Wiese brannte

Am Donnerstag gegen 10:15 Uhr sicherte ein 56-Jähriger seinen VW beim Aussteigen in der Thomas-Müntzer-Straße in Saalfeld nicht ordnungsgemäß, so dass dieser losrollte. Der Fahrzeug-Führer versuchte über die Beifahrertür das Auto zu stoppen. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Er konnte das Auto nicht mehr aufhalten und so endete die Fahrt an einem geparkten Nissan. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

