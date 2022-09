Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Opel-Fahrer missachtete die Vorfahrt und kollidierte am Mittwoch (14.09.2022), gegen 6.52 Uhr, mit einem Bus in der Bürgermeister-Trupp-Straße. Der Unfallverursacher stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug und erkundigte sich bei dem Busfahrer und den Fahrgästen nach deren Wohlbefinden. Anschließend ging er, unter dem Vorwand noch etwas aus seinem Fahrzeug holen zu wollen, zu seinem Pkw und flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen insbesondere die Fahrgäste, die beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen grauen Opel mit auffälligen schwarzen Felgen. Der Fahrer war circa 30 Jahre alt, hatte hellbraune Haare und tätowierte Arme. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

