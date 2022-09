Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Verletzten - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (14.09.2022), gegen 11.15 Uhr, kollidierten eine 21-jährige Pkw-Fahrerin mit einem 37-jährigen Pkw-Fahrer im Kreuzungsbereich des Adlerdamms und der Mundenheimer Straße. Durch den Verkehrsunfall wurden die Fahrer des beiden Pkw verletzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Mitinsassen der 21-Jährigen blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 14.000 Euro. Der Kreuzungsbereich des Adlerdamms musste während der Unfallaufnahme beidseitig gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

