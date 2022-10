LPI-J: Streit eskaliert

Jena (ots) - Ein dreister Taschendieb erleichterte eine 80-Jährige am Montagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Werner-Seelenbinder-Straße in Jena um ihr Portmonee. Während die Dame einkaufte, griff der unbekannte Täter in ihre Jackentasche und konnte anschließend unerkannt mit seiner Beute entkommen. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Jena ...

