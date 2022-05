Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der L 3410

Hirschhorn (ots)

Für die weiteren Ermittlungen nach einem Unfall auf der Landesstraße 3410, zwischen Hirschhorn und Kortelshütte, sucht die Polizei noch dringend Zeugen.

Bei dem Unfall am letzten Dienstag (24.05.) wurde ein 56 Jahre alter Motorradfahrer aus Heppenheim schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt von 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr voll gesperrt. Das Motorrad des Mannes sowie der unfallbeteiligte BMW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 62-jährige BMW-Fahrer vom Ausweichstreifen an, um in der Folge auf der L 3410 nach links in Richtung Hirschhorn weiterfahren zu können. Hierbei übersah er den nachfolgenden Motorradfahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Bei der Unfallaufnahme wurde die Polizei von der Freiwilligen Feuerwehr Hirschhorn mit vier Fahrzeugen und der Straßenmeisterei Beerfelden unterstützt. Für die Rettungsmaßnahmen war ein Krankenwagen, ein Notarzt sowie die DLRG Hirschhorn vor Ort.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell