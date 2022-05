Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Kriminelles Vorhaben scheitert

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Bessungen (ots)

Nachdem sich ein bislang unbekanntes Duo an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte, konnte ihr kriminelles Vorhaben gestoppt werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Kriminellen einen Automaten in der Bessunger Straße in der Nacht zum Freitag (27.5.) gewaltsam zu öffnen. Gegen 1 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge das Treiben und sprach die Beiden auf den Umstand an. Daraufhin ließen sie umgehend von ihrem Vorhaben ab und suchten das Weite.

Das Alter der beiden Flüchtigen wurde auf circa 20 Jahre geschätzt. Beide hatten einen hellen Kapuzenpullover an. Einer des Duos soll um die 1,80 Meter groß gewesen sein und lockige Haare gehabt haben.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die Auskunft zum Aufenthaltsort des flüchtigen Duos geben können. Sachdienliche Hinweise werden beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

