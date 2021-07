Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 19.07.2021, um 14.10 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Dorfbauerschaft/B63 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 41-jähriger Gelsenkirchener bog von der Straße Dorfbauerschaft aus auf die B63 in Fahrtrichtung Drensteinfurt ab. Zeitgleich befuhr ein 58-jähriger Ochtruper die B63 aus Richtung Walstedde kommend in Fahrtrichtung Drensteinfurt. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer und die 16-jährige Beifahrerin des Ochtrupers wurden leicht verletzt und durch Rettungswagen in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn der B63 für ca. 3 Stunden gesperrt werden.

