LPI-J: Spraydosen geklaut - Zeugen gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen eskalierte am Montagabend am Bahnhof in Kahla. Nachdem die 39-jährige Tatverdächtige mit Worten nicht weiterkam, schlug sie ihrer 20-jährigen Widersacherin unvermittelt ins Gesicht. Anschließend würgte sie die 20-Jährige, bevor sie endgültig von ihr abließ. Gegen die 39-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

